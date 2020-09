Neue Fahrbahn für Brinker Straße

Sperrungen sollen bis Sonnabend, 3. Oktober, wieder aufgehoben worden

Langenhagen. Seit Mittwoch ist der westliche Abschnitt ab Vinnhorster Straße für etwa 50 Meter gesperrt. Die Brinker Straße erhält zwischen Ortseingang Godshorn und Harkenkamp eine neue Fahrbahn. In Vorbereitung der Maßnahme werden derzeit die dort vorhandenen Gossen saniert. Am Montag, 28. September, wird die Brinker Straße zudem im Abschnitt Vinnhorster Straße und Harkenkamp für den Durchgangsverkehr gesperrt. Beide Straßenabschnitte sollen entsprechend dem Baufortschritt freigegeben geben werden. Spätestens bis Sonnabend, 3. Oktober, sind die Sperrungen wieder aufgehoben..Eine Sperrung der Vinnhorster Straße ist nicht erforderlich. Umleitungen werden ausgeschildert.Zeitgleich zu den Arbeiten in der Brinker Straße erhält auch der Weidenbruch eine neue Fahrbahndecke. Dafür muss die Straße vom Montag, 28. September, bis Mittwoch, 30. September, gesperrt werden.Die Anwohnerinnen und Anwohner des Weidenbruchs sowie der Brinker Straße, des Eckernkamps und „Vor den Kämpen“ hat die beauftragte Baufirma bereits über den geplanten Bauablauf informiert.