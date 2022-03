Neue Fahrbahndecke für Kemptener Straße und Hessenstraße

Der Asphalteinbau ist für Anfang Mai geplant

Langenhagen. Die Stadt Langenhagen saniert für etwa 150.000 Euro die Fahrbahndecken der Hessenstraße und Kemptener Straße. Die Hessenstraße erhält im Bereich zwischen Langenhagener Straße und Bayernstraße eine neue Asphaltdecke, die Kemptener Straße auf kompletter Länge.Kurzfristig konnte die beauftragte Fachfirma früher mit der Straßenbaumaßnahme anfangen. Sie hat jetzt zur Vorbereitung des Asphalteinbaus damit begonnen, Schäden der Entwässerungsrinnen in der Kemptener Straße zu sanieren. Voraussichtlich in der Woche ab dem 21. März wird die Baustelle in den Bereich der Hessenstraße wechseln. Im Baustellenbereich wird die Fahrbahn jeweils halbseitig gesperrt.Für Anfang Mai ist geplant, in beiden Straßen eine neue Asphaltdecke einzubauen. Dazu werden zunächst die alten Fahrbahndecken abgefräst und die neuen Schichten aufgebracht. Dafür müssen beide Straßen gesperrt werden. Über den konkreten Zeitpunkt wird die Verwaltung zu gegebener Zeit mithilfe der Presse und auf der städtischen Internetseite www.langenhagen.de informieren.Während der Sperrung wird eine Umleitung für die Hessenstraße ausgeschildert. Sie führt über Langenhagener Straße, Schwabenstraße und Bayernstraße. Für die Sackgasse Kemptener Straße ist eine Umleitung nicht erforderlich.Die Nacharbeiten wie die Herstellung von Randfugen, die Anarbeitung von Einbauten und das Aufbringen der Fahrbahnmarkierung können wiederum unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahnen angegangen werden.Vorbehaltlich der Witterung sollten die neuen Fahrbahnen Mitte Mai fertiggestellt sein.Mit Verkehrsbehinderungen ist während der gesamten Bauzeit zu rechnen. Die Stadt bittet deshalb alle Anlieger sowie Verkehrsteilnehmer, sich auf die anstehenden Fahrbahnsanierungen einzustellen und insbesondere die Hessenstraße sofern möglich zu umfahren.