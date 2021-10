Neue Hüpfburg eingeweiht

Kinder und Eltern begeistert

Langenhagen. Letzten Sonntag fand in Wiesenau das dezentrale Herbstfest statt. Auch das Familienzentrum Emma und Paul war Teil davon und konnte nun endlich die neue Hüpfburg einweihen. „Leider mussten die letzten geplanten Feste coronabedingt abgesagt werden, aber umso schöner ist es, nun die vielen glücklichen, springenden Kinder und zum Teil auch ihre Eltern auf der gespendeten Hüpfburg zu sehen.“, so Nina Landers, Koordinatorin des Familienzentrums. Direkt nebenan wurden mit der ebenfalls neuen Farbschleuder von den kleinen und großen Besuchenden Schleuderbilder gestaltet. Landers freut sich „Die beiden Aktionen ergänzen sich so wunderbar. Sind die kleinen Künstler mit ihren Farbschleuderbildern fertig, können sie eine Runde hüpfen gehen, bis das Bild getrocknet ist und es im Anschluss direkt mitnehmen“. Leider konnten aufgrund der vielen anderen tollen Angebote des Herbstfestes trotzdem nicht alle Farbschleuderbilder rechtzeitig wieder abgeholt werden und deshalb laden Emma und Paul in das Familiencafé in der Hindenburgstraße 85 ein. Dort liegen die Bilder bereit und können bei einer leckeren Kaffeespezialität abgeholt werden. Für die Kinder steht eine Spielecke bereit. Öffnungszeiten sind Montag: 9-12 Uhr, Montag, Dienstag und Mittwoch 15-18Uhr. Donnerstag findet das generationsübergreifende Frühstück von 9.30Uhr bis 11 Uhr für 1,50 Euro statt. Fragen gern an Familienzentrum.emmaundpaul@evlka.de oder unter 01515 6807604