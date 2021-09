Neue Standort-Broschüre "Alte Mitte"

Mehr als 55 Gewerbetreibende stellen sich vor

Langenhagen. Die „Alte Mitte“ ist mit ihren vielen verschiedenen Angeboten ein attraktiver Ort zum Einkauf, Bummeln und Genießen. Hier ist in den zurückliegenden Jahren viel passiert, was einen Besuch lohnt: neu angelegte und schön bepflanzte Pflanzbeete, attraktive Möblierung, frisch sanierte Straßen, neu gestaltete Fassaden der Gebäude – und natürlich viele altbekannte und neu hinzugekommene Gewerbebetriebe, die den Besuchern und Kunden ein vielfältiges Angebot präsentieren.Um die Qualitäten der Alten Mitte - wie sich der Bereich zwischen Elisabeth-Arkaden, Bahnhof Pferdemarkt, Pferdemarkt und Dr. Ungruh-Gelände nennt – deutlich sichtbarer zu machen, weitere Menschen anzusprechen und zu einem Besuch einzuladen, wurde die zweite Auflage der Standort-Broschüre „Alte Mitte“ aufgelegt: Darin präsentieren mehr als 50 Gewerbetreibende ihr Angebot. Daneben finden sich in der wertig gestalteten Broschüre weitere interessante Informationen und Wissenswertes über den Standort. Selbst Ortskundige wird die Vielfalt der Angebote überraschen. Bestimmt ist für Jede und Jeden was Einladendes, Unbekanntes und Attraktives dabei.Und noch eine Besonderheit haben sich viele Gewerbetreibende für ihre Kundinnen und Kunden überlegt: Im Innenteil der Broschüre finden sich Gutscheincupons von verschiedenen Unternehmen der Alten Mitte, die dort gegen eine kleine Aufmerksamkeit eingetauscht werden können.Die ersten Exemplare wurden direkt nach dem Druck an die Händler und Dienstleister, aber auch an mehr als 600 Haushalte im Umfeld der Alten Mitte verteil. Zudem liegen diverse Exemplare in der Information im Rathaus zur Abholung bereit. Die Standort-Broschüre kann zudem auf der Internetseite www.langenhagen.de/standortbroschuere-alte-mitte eingesehen und heruntergeladen werden.Die Händler zeigten sich bei der Verteilung angesichts der schön gestalteten Broschüre und ihrer individuellen Seiten sehr erfreut und stolz auf die Alte Mitte.Die Neuauflage der Standort-Broschüre dient der Unterstützung der Gewerbetreibenden in den schwierigen (Nach-)Corona-Zeiten und ist zugleich stellt ein weiteres Puzzleteil zur verstärkten Zusammenarbeit der Gewerbetreibenden, der Eigentümer und der Stadt Langenhagen zur Aufwertung der Alten Mitte dar. Die Broschüre wird als wichtiger Baustein der Zusammenarbeit gewertet und daher auch mit Fördermitteln aus dem Bund-Länder-Förderprogramm der Städtebauförderung „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ und von der Stadt Langenhagen unterstützt.