Neue und kuschelige Kapuzenpullis

EDEKA Cramer verteilt „Hoodies“ zum Mittag

Langenhagen (dkh). Zwar nicht essbar, dafür aber für das leibliche Wohl nicht weniger interessant, war eine besondere Lieferung, die EDEKA Cramer am vergangenen Samstag zur Mittagszeit frisch auf den Tisch brachte. Dabei handelte es sich um rund 400 wärmenden und weich beflockte Kapuzenpullover in spürbar guter Qualität, die in Kartons auf einer langen Tischreihe zur Abholung bereit standen. Mit den lässigen Pullovern, auch „Hoodies“ genannt, hat EDEKA Cramer die G – bis A-Jugend und die erste bis dritte Herrenmannschaft des SC Langenhagen sowie den Fußballnachwuchs „F2“ (Jahrgang 2011) des DJK Sparta Langenhagen ausgestattet.Damit hat EDEKA Cramer, als Experte in Sachen Lebensmitteln, einmal mehr gezeigt, dass Sport und Ernährung untrennbar zusammen gehören. Die erfreuten Gesichter der Kinder, die ihre Kapuzenpullover aufgeregt in Empfang nahmen, brachten nicht nur die Herzen der Eltern zum Schmelzen. Auch die Kunden des Marktes, die im Eingangsbereich interessiert zuschauten, waren sichtlich angetan von der Aktion. In all dem Trubel wurde zudem bekannt gegeben, dass auch der Fußballnachwuchs des JFC Arminia-SCL Hoodies erhält. Die B-Junioren des Vereins spielen am Sonntag, 15. Dezember, ab 14.30 bis etwa 19 Uhr, in der Halle der IGS Langenhagen. Nach dem Futsal-Turnier auf Kreisebene werden die Kapuzenpullover überreicht.