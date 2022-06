Neue Unterkunft an der Straße Alt-Godshorn

Stadt sorgt für bessere Planbarkeit bei der Unterbringung von Geflüchteten

Langenhagen. Die Stadt Langenhagen erhöht ihre eigenen Kapazitäten für die Unterbringung von Geflüchteten. Sie errichtet an der Straße Alt-Godshorn eine weitere Unterkunft für bis zu 70 Schutzsuchende. Dadurch erzielt sie unter anderem eine bessere Planbarkeit, weil sie städtische Räume für einen längeren Zeitraum nutzen kann. Private Wohnungen und Häuser mietet sie in der Regel für zwei Jahre an.„Niemand kann sagen, wie viele Geflüchtete in welchem Zeitraum in Deutschland, dem Land Niedersachsen und damit in der Stadt Langenhagen Schutz suchen werden“, sagt Eva Bender. Wie die Langenhagener Sozialdezernentin ausführt, rechne die Stadt derzeit damit, dass Langenhagen in diesem Jahr noch bis zu 300 Geflüchtete aufnehmen müsse. Es könnten aber auch mehr sein. „Wir müssen gewappnet sein, sollte uns die Landesaufnahmebehörde kurzfristig viele Schutzsuchende zuweisen. Nur wenn wir ausreichend Räume haben, können wir die Angekommen so schnell wie möglich dezentral, in verschiedenen Objekten unterbringen.“Für die neue Unterkunft wird ein städtisches Grundstück genutzt. Es befindet sich am östlichen Rand der Wohnbebauung Godshorns und ist insgesamt etwa 15.000 Quadratmeter groß. Dort, auf einer etwa 3.000 Quadratmeter großen Fläche, entsteht direkt an der Straße Alt-Godshorn ein zweigeschossiger Modulbau.Über das Stadtgebiet verteilt unterhält Langenhagen 30 kleinere und größere Unterkünfte. Zwei von ihnen sind ebenfalls Modulbauten; eine steht an der Pfeifengrasstraße in Kaltenweide, die andere an der Leibnizstraße. Beide ähneln vom Aufbau her der Unterkunft, die an der Straße „Alt-Godshorn“ geplant ist. An den kurzen Enden gibt es jeweils eine überdachte Treppenanlage, über die das Obergeschoss zu erreichen ist.