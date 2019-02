Neuer Hörakustiker in Langenhagen

Meister Karmienke eröffnet Geers-Fachgeschäft in Ostpassage

Langenhagen. Jetzt hat Hörakustik-Meister Marcel Karmienke sein neues Geers-Fachgeschäft in der Ostpassage 1 in Langenhagen eröffnet. In den neu gestalteten Räumen beraten Karmienke und sein Team rund um das Thema gutes Hören. „Hören ist Lebensqualität. Darum schützen und stärken wir Hörakustiker das Gehör“, erklärt Marcel Karmienke. Seinen Kunden macht er ein umfangreiches Angebot: Individuelle Beratung und Analyse der persönlichen Hörsituation, attraktive Preise für alle Hörlösungen, maßgefertigten Gehörschutz und einen lebenslangen Service inklusive einer Zufriedenheitsgarantie.Das Fachgeschäft in der Ostpassage ist das vierte von Geers im Raum Hannover. Seit über 65 Jahren engagieren sich die Hörakustiker von Geers für gutes Hören. Mit mehr als 570 Fachgeschäften in Deutschland zählt Geers zu den führenden Marken. Marcel Karmienke hat 2015 seine Meisterprüfung abgelegt, was Voraussetzung für das Führen eines eigenen Fachgeschäfts ist. Karmienke freut sich über das umfassende Angebot, das er und sein Team für die Kunden bereithält. Denn Geers setzt auf innovative Techniken zum Beispiel vom Markenhersteller Phonak. Bluetooth und Akku-Betrieb machen die Hörgeräte noch einfacher und komfortabler. Grundlage für die richtige Hörlösung sind die vom HNO-Arzt festgestellte Hörminderung und die Komfort-Wünsche des Kunden. Gerade das Gespräch über die persönliche Hörsituation ist für Marcel Karmienke von großer Bedeutung. „Ich möchte, dass gutes Hören wieder selbstverständlich wird – besonders in den Momenten, die dem Kunden wichtig sind“, sagt Karmienke.