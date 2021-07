Neuer Vorstand

Die CDU in der Region

Langenhagen. Kontinuität und Veränderung kennzeichneten die Neuwahl des Vorstandes des Evangelischen Arbeitskreises (EAK) der CDU in der Region Hannover. Mit dem wiedergewählten Vorsitzenden Kurt Müller und den in ihren Ämtern bestätigtenStellvertretern Denise Nowosielski und Michael Looß von Hülst (Langenhagen) sowie den Beisitzern Ulrich Janke und Katja Sommer werden fünf langjährige Vorstandsmitglieder ihreErfahrungen in die Arbeit des neuen Leitungsgremiums einbringen. Neu in den Vorstand wurden die Beisitzer Daniel von dem Knesebeck, Manuela König, Sven-Alexander van der Wardt und Agneta Wiedbrauk gewählt. Bemerkenswert ist,dass sich der neue Vorstand fast paritätisch mit vier Frauen und fünf Männern aus allenAltersgruppen präsentiert. „Die Symbiose aus bewährten und neuen Mitgliedern wirdder Arbeit im Vorstand gut tun und ihr sicher neue Impulse verleihen“, resümierteKurt Müller.. Der 1952 in Siegen gegründete Evangelische Arbeitskreis der CDU/CSU ist derZusammenschluss aller evangelischen Unionsmitglieder. Im EAK arbeiten abergenauso Menschen mit, die keine Mitglieder der Unionsparteien sind. Er übernimmtinsofern eine wichtige Brückenfunktion zwischen Partei, Kirche und Gesellschaft.Der EAK hat das grundsätzliche Anliegen,