Neues Impfzentrum eingerichtet

Ohne Termin an der Walsroder Straße 98 möglich

Langenhagen (ok). Unkompliziert und ohne Termin: An der Walsroder Straße 98 hat Dr. Tilmann Haacker, Facharzt für Allgemeinmedizin, jetzt ein Impfzentrum eingerichtet: Das Angebot ist niedrigschwellig. Einfach Personalausweis und Impfpass oder die erforderlichen Ersatzbescheinigungen mitbringen. Ein neuer Impfpass wird bei Bedarf ausgestellt, Wenn möglich, sollte der Anamnese - und -Einwilligungsbogen schon im Vorfeld ausgefüllt werden, das ist aber auch vor Ort möglich. Und: Ein Testzentrum soll wegen der 2G-plus-Regel in den nächsten Tagen dazukommen.