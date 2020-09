Neues Programm erschienen

Anmeldungen ab 14. September im Haus der Jugend

Langenhagen. Mit dem neuen Programmheft der kreARTiv werkstatt von der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt Langenhagen sind alle Kinder, Eltern und Erwachsene aus Langenhagen recht herzlich zu Kursen und Workshops eingeladen.Nachdem das letzte Frühling-/Sommerprogramm leider komplett ausfallen musste, freuen sich die Veranstalter jetzt, wieder ein attraktives Programm mit ganz unterschiedlichen Kursen und Workshops anbieten zu können. Prall gefüllt mit interessanten, spannenden, aber auch besinnlichen Angeboten in der Vorweihnachtszeit. Aufgrund der behördlich angeordneten Schutzmaßnahmen und Abstandsgebote zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie (Corona) finden die Kurse und Workshops diesmal unter besonderen Bedingungen statt.Die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur setzt die geltenden Hygieneregeln des Landes Niedersachsen (Niedersächsische Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus) um und orientiert sich am Niedersächsischen Rahmenhygieneplan für Schulen. Die Kursleiter und Mitarbeiter sind über die getroffenen Hygienemaßnahmen unterrichtet worden. Es werden sämtliche Maßnahmen laufend überprüft und bei Bedarf den aktuellen Abläufen und gesetzlichen Vorschriften angepasst. Der Mindestabstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen ist in allen Gebäuden und Räumen einzuhalten. Das Tragen von einem Mund-Nase-Schutz oder einer textilen Barriere in den Gebäuden und auf den Fluren wird erwartet. Der Mund-Nase-Schutz kann während der Kurse und Workshops wieder abgelegt werden.Neben der Förderung der eigenen Kreativität und der Freude am eigenen Tun stehen das soziale Miteinander und das gemeinsame Erleben im Vordergrund dieser Kurse und Workshops. Aufgrund der aktuellen Hygienevorschriften sind die Teilnehmerzahlen an die jeweilige Raumgröße, in dem die Kurse und Workshops stattfinden, angepasst. Bei den Veranstaltungen „Zeit für Kinder“ ist immer eine aktive Teilnahme eines Elternteils oder eines Erwachsenen erforderlich. So haben sSie Gelegenheit, Zeit mit den Kindern intensiv zu nutzen, um gemeinsam die eigene Kreativität zu entdecken und auszuleben.In der Mitte des Programmheftes befindet sich eine Übersicht der Kurse und Workshops. Am Ende des Programmheftes gibt es alle Informationen zur Anmeldung.Das kreARTiv-werkstatt-Team der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur freut sich auf Anmeldungen. Diese sind ab Montag, 14. September, im Haus der Jugend möglich. Die Öffnungszeiten von der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur im Haus der Jugend sind: Montag von 7.30 bis 18.30 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und Freitag von 9 bis 14 Uhr, Telefon (05 11) 73 07 99 50, E-Mail kiju@langenhagen.de oder www.kiju-langenhagen.de.