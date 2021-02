Neues vom Kunstverein

Langenhagen. Das Bulletin #12 ist da. Die neueste Ausgabe des KVL-Bulletin blickt zurück auf den Sommer und Herbst 2020 im Kunstverein Langenhagen: die Ausstellung des belgischen Künstlers Philippe Van Snick, die Garteninstallation der britisch-kanadischen Künstlerin Alex McNamee und den Freiraum für Gedanken und Bauwerke. Das verbindende Element ist unbestreitbar der Garten, der sowohl gedanklich als auch buchstäblich den Schauplatz für die drei Projekte bildete.

Auch im Sommer 2021 zieht es den Kunstverein nach draußen. Gemeinsam mit zehn weiteren Institutionen aus der Region Hannover nimmt der Kunstverein Langenhagen an der 2. IntraRegionale teil. Zwischen dem 13. Juni und dem 18. Juli wird eine neue Klangarbeit der britischen Künstlerin Cathy Lane im Langenhagener Eichenpark zu hören sein. An zehn weiteren Orten der Region können in diesem Zeitraum Soundinstallationen internationaler Künstler entdeckt werden.

Im März freut sich der Kunstverein besonders auf die Veranstaltung naheliegende Berufe mit dem Historiker Oliver Werner, die wegen Corona schon mehrfach verschoben werden musste. Dieses Mal findet naheliegende Berufe zum ersten Mal digital statt. Der nächste Online-Leseclub wird am Mittwoch, 14.April, stattfinden. Die Zoom-Einwahllinks werden auf der Homepage geteilt.

Das Schaufenster des Kunstvereins wird derzeit als temporärer Ausstellungsraum genutzt. Der Künstler Markus Zimmermann hat für das Vermittlungsprojekt Kunst in der Klasse 'Geschenke' vorbereitet. Für die am Projekt beteiligten Schüler einer siebten Klasse des IGS liegen im Schaufenster des Kunstvereins unterschiedliche Objekte zur Abholung bereit. Die Installation ist noch bis 7. März zu sehen.