Neujahrsempfang bei der AWO

Auch 2019 wieder viel Programm für Senioren

Langenhagen. Der Club der Fröhlichen Senioren, das sind die regelmäßigen Besucher der AWO-Begegnungsstätte in der Stadtmitte. Wie in jedem Jahr fand Anfang Januar der Neujahrsempfang des Clubs in der Begegnungsstätte statt. Die Leiterin der Begegnungsstätte, Hedda Böwer, begrüßte die Gäste und stellte das für 2019 geplante Programm vor. Mehrere bunte Nachmittage, Grillfeste, Fahrten und Flohmärkte sind in Vorbereitung. Daneben gibt es natürlich weiterhin das Standardprogramm mit klönen, spielen, handarbeiten von Montag bis Donnerstag sowie je einmal pro Monat Frühstück und Mittagessen. Nach diesem „offiziellen Teil“ wurde schnell klar, warum der Club sich die Fröhlichen Senioren genannt hat. Bei von den Betreuerinnen liebevoll geschmierten und dekorierten Schnittchen wurde geschmaust, geklönt und viel gelacht. In guter Stimmung verabschiedeten sich die Gäste voller Vorfreude auf das kommende Jahr in ihrer AWO.