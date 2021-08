Neun Kandidaten für den Ortsrat

CDU Krähenwinkel geht gut aufgestellt in die Kommunalwahl

Krähenwinkel. Auch wenn es nicht auf Plakaten sichtbar ist, geht die CDU Krähenwinkel gutaufgestellt und engagiert in den Kommunalwahlkampf. „Wir verzichten bewusst aufLaternenplakate, um die Umwelt zu schonen. Auch könnten die politischen Erfolgeund Ziele auf Plakaten nicht vermittelt werden", führt der amtierendeOrtsbürgermeister und CDU-Vorsitzende Steffen Hunger dazu aus. Natürlich gehe esnicht ganz ohne Werbung, diese wird sich aber auf zwei Bauzaunplakate an denOrtseingängen begrenzen, so Hunger weiter. Die politischen Erfolge der CDU Krähenwinkel können sich durchaus sehen lassen. So wurden unter anderem die Überplanung der Ortsmitte von der CDU initiiert, eine Prüfung des Neubaus der baulich in die Jahre gekommenen und zu kleinen Grundschule angeregt und eine Verbesserung der Situation rund um das Naherholungsgebiet Waldsee angestossen. Die Prüfung des Schulneubaus hat es zwischenzeitlich zum Status eines Pilotprojekts für Investitionscontrolling in Langenhagen gebracht, der Waldsee wurde unter anderem von starken Bewuchs im Wasser und am Ufer befreit und soll nun auch entschlammt werden und für die Überplanung der Ortsmitte wurde bereits ein entsprechender Auftrag vergeben.Für diese und alle anderen Themen rund um Krähenwinkel (unter anderem dieVerkehrssituation der Walsroder Straße) wird sich die CDU auch weiterhinhartnäckig einsetzen und auf Lösungen dringen. „Dafür setzen wir auf ein Teamaus ,alten Hasen' und politischen Newcomern", meint Hunger, „alle sind im Ortbestens vernetzt und haben immer ein offenes Ohr für Wünsche und Nöte".„Neben unseren aktuellen Ortsratsmitgliedern Gabriele Spier, Ralf Seeßelberg,Horst Waldfried und mir kommen mit Alexander Ajrumow, Andre Pigors, SebastianRehling, Sebastian Kurbach und Arnold Strothlücke Experten für die Belange derörtlichen Vereine und Institutionen als weitere Kandidaten hinzu“, ergänzt Hunger.Er selbst stehe als Kandidat für das Amt des Ortsbürgermeisters erneut zurVerfügung und freue sich darauf, mit einem starken Team weiter für die Belangeder Krähenwinkelerinnen und Krähenwinkeler kämpfen zu dürfen, teilt Hunger mit.Auch wenn der Ortsbürgermeister nicht direkt gewählt, sondern nach langjährigerGepflogenheit in Krähenwinkel von der stärksten Fraktion im Ortsratvorgeschlagen wird, ist Hunger zuversichtlich, dass die Krähenwinkelerinnen undKrähenwinkeler die erfolgreiche Arbeit der CDU im Ortsrat sowie denunermüdlichen Einsatz für den Ort zu würdigen wissen und daher den Kandidatendas Vertrauen aussprechen und die Ortsratsfraktion mit einem entsprechendenMandat ausstatten werden.