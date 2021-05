Seniorenbeirat sammelt Beschwerden über LED-Beleuchtung

Langenhagen. Der Seniorenbeirat bekommt nach eigenen Angaben seit einiger Zeit Beschwerden von Mitbürgern über die neuen LED-Beleuchtungen bekommen. Die Straßen und Bürgersteige der gegenüberliegenden Seiten seien teilweise nicht ausreichend ausgeleuchtet.Der Seniorenbeirat hat im Rahmen eines Antrages die Verwaltung der Stadt Langenhagen gebeten, zu prüfen, welche Haupt- und Nebenstraßen, insbesondere Fuß- und Radwege in Langenhagen in der Dunkelheit nicht ausreichend beleuchtet seien, um geeignete Maßnahmen in die Wege zu leiten.Die nicht ausreichende LED- Beleuchtung der gegenüberliegenden Fuß- und Radwege in Langenhagen sei nicht hinnehmbar und gefährlich, insbesondere für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung wie etwa Geh- und Sehproblemen. Doch wo drückt der Schuh genau? Welche Straßen, Fuß- und Radwege sind konkret betroffen?Hinweise und Informationen bitte an juergen.miethe@htp-tel.de, Telefon (0511) 6 04 61 60 oder per Post an die Karl-Kellner-Straße 27 in Langenhagen