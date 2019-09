Nicht immer erlaubt

ADFC belohnte am Markttag

Langenhagen (ok). Sonst ist es erlaubt, an den Markttagen am Dienstag und Sonnabend allerdings verboten. Gemeint ist die Fahrt über den Marktplatz mit dem Fahrrad. Das Problem: "Viele halten sich nicht an die Vorschrift und fahren auch an Markttagen über den Platz", ärgert sich Reinhard Spörer, Vorsitzender der Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Langenhagen. Wer sich am vergangenen Sonnabend daran hielt, wurde allerdings mit einer Tüte einem Fahrradputztuch und Infomaterial belohnt. Reinhard Spörer: "Radfahren wird sicherer, wenn die Vorschriften eingehalten werden." Und für die freundlichen Helfer gab es auch einen Blumenstrauß.