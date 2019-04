"Ninja-Warrior" in der IGS

Start der Spoju-Champions-Tour 2019

Langenhagen. Am Donnerstag, 25. April, startet die erste Spoju-Champions-Tour der niedersächsischen Sportjugenden in Langenhagen. An insgesamt elf Hindernisparcours in ganz Niedersachsen können sich Teilnehmende dann für das große Finale in Wilhelmshaven am 16. Juni qualifizieren. Mitmachen können Kinder und Jugendliche zwischen 14 und 27 Jahren. Das Angebot ist kostenfrei. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich.Was ist die Spoju-Champions-Tour?Ähnlich wie beim vielleicht bekannteren „Ninja-Warrior“ gilt es, eine Hindernisstrecke in möglichst kurzer Zeit zu meistern. Sowohl das beste Team, als auch die besten Einzelleistungen werden zum Landesentscheid nach Wilhelmshaven eingeladen, um dort beim Tag der Niedersachsen das Finale zu bestreiten.Neben den Hindernissen erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein buntes Rahmenprogramm.Weitere Infos und zur Anmeldung findet man auf der Homepage der SportRegion Hannover unter: www.sportregionhannover.de/de/sportjugend/Spoju-Champions/ Infos zur gesamten Tour findet man auf der Homepage der jungen Vereinshelden unter: www.vereinshelden.org/de/junge-vereinshelden sowie auf Facebook „Spoju-Champions“ und auf Instagram „Spoju_Champions“.Datum: 25 April, Zeit: 14 bis 18 Uhr, Ort: IGS Langenhagen an der Konrad-Adenauer-Straße 23; Ansprechpartner: Hagen Tute (FSJler), 0511 800 79 78-42, bfdler@rsbhannover.de