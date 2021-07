Noch keine Wahlbenachrichtigungen

Versand durch die Region Hannover bis 21. August

Langenhagen. Die Wahlbenachrichtigungskarten für die Kommunal- und Bürgermeisterwahl sowie die Bundestagswahl im September wurden noch nicht verschickt. Die Zustellung durch die zuständige Region Hannover erfolgt bis zum gesetzlich vorgeschriebenen Termin am 21. August 2021. Aus diesem Grund bittet die Stadt Langenhagen alle Wahlberechtigten, diesen Stichtag abzuwarten und sich erst danach zu melden, falls sie keine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten haben. Anderslautende Informationen, die an verschiedene Langenhagener Haushalte verteilt wurden, sind nicht richtig.Aber auch ohne Wahlbenachrichtigungskarte können Wahlberechtigte bereits schriftlich ihre Briefwahlunterlagen beantragen. Es genügt eine formlose E-Mail an Wahlamt@Langenhagen.de oder ein Brief an Stadt Langenhagen, Wahlbüro, Marktplatz 1, 30853 Langenhagen, unter Angabe des Vor- und Zunamens, der Meldeadresse und der Wahl, für die die Unterlagen beantragt werden. Falls die Zustellungsadresse von der Meldeadresse abweichen sollte (zum Beispiel Urlaubsort), muss auch diese Adresse angegeben werden. Sobald die vollständigen Unterlagen für beide Wahlen vorliegen, wird die Stadt Langenhagen diese auf dem Postweg an die angegebene Adresse versenden.Das Briefwahlbüro im Rathaus öffnet seine Türen für die Kommunal- und Bürgermeisterwahlen am Montag, den 23. August 2021. Ab diesem Datum erhalten wahlberechtigte Langenhagener ihre Briefwahlunterlagen auch im Rathaus und können dort die Briefwahl ausüben. Zwei Wochen später, am Montag, den 6. September 2021, werden dann auch die Wahlunterlagen für die Bundestagswahl 2021 im Rathaus verfügbar sein.