Noch nagelneu und schön sauber

Bibiana Steinhaus überreicht 15 Fußbälle an die MTV-Jugend

Engelbostel/Schulenburg. „Diese 15 Bälle habe ich von DEKRA (Organisation für Verkehr, Umwelt, Technik) bekommen und gleich dabei an Euch gedacht. Ihr habt bestimmt eine gute Verwendung dafür“, sage Bibiana Steinhaus zu den Fußball-Kindern. „Natürlich können wir die gut gebrauchen, Bedarf ist immer vorhanden“, freuten sich die Jugendtrainer Oliver Busse und Steven Deparade, die gerne die Bälle gern entgegen nahmen. „Noch sind sie nagelneu und schön sauber, aber schnell werden sie 'Gebrauchsspuren' bekommen, scherzten die Beiden an diesem verregneten Abend auf dem MTV-Sportgelände. Der Grund für die Ballspende war folgender: Die DEKRA-Organisation hatte mit der DFB-Schiedsrichterin Steinhaus eine Fotosession auf dem MTV-Sportgelände in Angriff genommen Als Dank für die zur Verfügungstellung gestellte Location machte DEKRA eine kleine Spende locker, eben diese Bälle.DEKRA ist offizieller Partner der DFB-Schiedsrichter. Wer Bundesliga-, Pokalspiele und so weiter verfolgt, dem wird das Logo auf der Kleidung der Schiedsrichter, Assistenten und Offiziellen schon mal aufgefallen sein. Außerdem wirkt die Organisation an Kampagnen zur Bindung und Gewinnung von Schiedsrichtern mit. Zusätzlich bringt sich die Expertenorganisation aktiv in die Aktion „Danke Schiri“ mit ein, in der das Engagement von Amateurschiedsrichtern gewürdigt wird. Viele der regionalen Ehrungen finden in den DEKRA- Niederlassungen statt. Auf den Foto-Präsentationswänden werden nun neuerdings auch die Fotos von Bibiana Steinhaus auf dem MTV-Sportgelände zu sehen sein.Viele bedauern, dass die vom DFB ausgezeichnete Schiedsrichterin in Zukunft nicht mehr auf den nationalen und internationalen Sportplätzen zu sehen sein wird. Im „Kölner Keller“ (Video Assist Center) wird sie noch mitwirken und strittige Situationen mitentscheiden.Für den MTV ist Bibiana Steinhaus als Mitglied auf jeden Fall eine Bereicherung, denn sie gibt den Amateuren viele gute Tipps und Ideen mit auf den Weg. Der Verein profitiert sehr davon.