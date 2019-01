250 Nexans-Mitarbeiter protestieren

Langenhagen (ok). Rund 250 Mitarbeiter des französischen Kabelherstellers Nexans haben am Montag vor dem Flughafenhotel gegen die Schließung des Standortes in Hannover protestiert. Betriebsrat Martin Weick hat eine Liste mit 2.500 Unterschriften übergeben. Und: Die Hoffnung für die 500 Mitarbeiter bleibt, die Schließung ist nach der Sitzung des Aufsichtsrates noch nicht beschlossene Sache. Das nächste Treffen des Aufsichtsrates geht Mitte März über cie Bühne.