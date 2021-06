Noch nie so lange

Vorbereitungskursus des Hospizvereins abgeschlossen

Langenhagen. Von Februar 2020 bis Mai 2021: So lange hat noch nie ein Vorbereitungskursus des Hospizvereins gedauert. Nur durch die Umstellung einiger Einheiten auf das digitale Angebot unter „Zoom“ durch die Koordinatorin Michaela Gerhartz und die Geduld und Unterstützung durch die Kursteilnehmer konnte bedingt durch die Hygienebestimmungen jetzt endlich das Seminar abgeschlossen werden. Der Hospizverein freut sich über die zukünftige Unterstützung durch weitere motivierte Ehrenamtliche. Unverändert können damit Schwerstkranke und gegebenenfalls deren Angehörige in einer schweren Zeit unterstützt werden. Diese Unterstützung kann in der Stadt Langenhagen sowohl in Pflegeeinrichtungen als auch in der heimischen Umgebung angefragt werden. Der Vorstand des Hospizvereins wünscht den Absolventen dieses Qualifizierungs-Seminars einen guten Start in dieser verantwortungsvollen Aufgabe. Das nächste Seminar wird voraussichtlich erst 2022 angeboten werden.