Noch ohne Sondergenehmigung

Standortübungsplatz: Ausnahme bis Ende Februar

Langenhagen. Aufgrund der nach wie vor sehr hohen Nachfrage an Berechtigungsausweisenzum Betreten des Standortübungsplatzes Hannover gilt das Betretungsverbot erst ab dem 1. März. “Bis dahin haben wir alle bis heute eingegangenen Anträge abgearbeitet”, versprichtOberst Michael Mattes, Stellvertreter des Standortältesten sowie des Kommandeurs des Landeskommandos Niedersachsen. ”So stellen wir sicher, dass jede Anwohnerin und jeder Anwohner, die beziehungsweise der den Antrag rechtzeitig gestellt hat, aber noch nicht im Besitz der Sondergenehmigung ist, den Platz außerhalb unseres Übungsbetriebes zunächst weiterhin betreten kann”, so Mattes. Seit Oktober sind insgesamt fast 1 500 Anträge bei der Bundeswehr eingegangen - zuletzt bis 50 pro Tag. Die Hälfte wurde bereits bearbeitetund die betreffenden Sondergenehmigungen verschickt. “Wir bedauern etwaige Wartezeiten”, sagt Oberst Mattes, “mit einem so hohen Interesse der Bevölkerung haben wir nicht gerechnet. Es zeigt uns aber, dass die Entscheidung, den Platz nicht komplett für dieÖffentlichkeit zu sperren, richtig war.” Mit der Sperrung reagiert der Standortälteste, Kapitän zur See Berend Burwitz, auf die andauernden Verstöße gegen die Nutzungsrichtliniendes Platzes. Vandalismus, illegale Müllentsorgung sowie unbefugtesBetreten von Gefahrenbereichen waren die Hauptgründe für die neue Regelung. Künftig ist der Übungsplatz zwischen Langenhagen und Isernhagen nur noch mit einem Berechtigungsausweis zugänglich. Diesen können Anwohner der angrenzenden Gemeindenbeantragen. Ab März soll die Bearbeitung der Anträge im Regelfall nicht längerals vier Wochen in Anspruch nehmen. Um Verzögerungen zu vermeiden,wird gebeten, von Rückfragen bezüglich des Bearbeitungsstandes abzusehen. Interessierte wenden sich bitte an: Unterstützungspersonal Standortältester Hannover, Hans-Böckler-Allee 18, 30173 Hannover oder Info-PunktHannover@bundeswehr.org.