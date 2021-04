Nord-Finale gegen den Herner EV

Scorpions: 5.000 Zuschauer verfolgen 6:1-Sieg gegen Hamburg Crocodiles auf www.sprade.tv

Wedemark/Langenhagen. Das Interesse an den Bildschirmen entsprach der Bedeutung der dritten Begegnung des Halbfinals zwischen den Hannover Scorpions und den Crocodiles Hamburg.Letztendlich bestätigen die Scorpions mit dem 6:1 (2:1, 3:0, 1:0) in einer hochklassigen Partie ihre bisherigen Erfolge dieser Saison. Von insgesamt sechs Begegnungen gegen die Hansestädter (dreimal Hauptrunde und dreimal Playoffs) gingen die Scorpions viermal und die Crocodiles zweimal als Sieger vom Eis. Welche Bedeutung dieses Spiel hatte, wird auch daran deutlich, dass etwa 5.000 Zuschauer das Spiel bei Sprade TV am Bildschirm verfolgten.Am nächsten Freitag, 23. April, um 20 Uhr empfangen die Scorpions in der Hus-de-Groot-Eisarena in Mellendorf den Herner EV, der den Einzug ins Finale durch zwei Siege über die Tilburg Trappers erreichte.In den bisherigen Begegnungen der Hauptrunde hat es jeweils zwei Siege für dieScorpions und den Herner EV gegeben. „Das sind die wichtigsten Begegnungen dergesamte Saison“, so Coach Tobias Stolikowski, „da der Sieger dieser Serie gegen denMeister der Oberliga Süd antritt. Der Gewinner dieser Serien ist dann nicht nurdeutscher Oberligameister; sondern hat auch das Aufstiegsrecht in die DEL2erkämpft.“ Die zwei oder sogar drei Finalbegegnungen werden wieder auf www.sprade.tv übertragen.