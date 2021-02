Nur ein kleiner Pieks

Leopold Grünke macht durchweg positive Erfahrungen im Impfzentrum

Krähenwinkel (ok).Und es hat gar nicht wehgetan. Ein kleiner Pieks, und schon war die Sache für den 90-jährigen Leopold Grünke erledigt. Erst einmal, denn Teil zwei der Corona-Schutzimpfung folgt dann auf dem Messegelände in Hannover am 5. März. Leopold Grünke, der von der perfekten Organisation und der Freundlichkeit der Mitarbeiter beeindruckt war, will dann wieder den Fahrservice des DRK Krähenwinkel in Anspruch nehmen.Ihm wurde sogar ein Rollstuhl zur Verfügung gestellt, damit seine Frau ihn nicht mit dem Rollator durch die Gänge schieben musste. Genauso wie seine Ehefrau Ursula, die in dieser Woche jetzt ihren ersten Impftermin hatte. Chauffeur wird wohl wieder der Krähenwinkeler DRK-Vorsitzende Horst Waldfried sein. Im Moment laufe der Fahrservice noch schleppend mit ein bis zwei Terminen in der Woche an. Aber Waldfried kann durchaus auf einen Pool von zehn Freiwilligen zurückgreifen. Seine Wünsche seien auf einer Warteliste notiert worden, die nach und nach abgearbeitet wurde. Allerdings habe es wohl zwischendurch auch immer wieder Anmeldungen gegeben, sodass ihn ungeduldige Nachfragen erreicht hätten. Das Problem sei aber erkannt worden, sodass er hoffe, dass es jetzt schneller gehe. Entscheidend sei aber eben auch der verfügbare Impfstoff.