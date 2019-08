Nur noch für 31. August reservieren

Eliza-Singers präsentieren ihr Jubiläumsprogramm

Langenhagen. Als Auftakt zu den Elisabeth-Festwochen anlässlich des Kirchenjubiläums werden die Eliza-Singers unter Leitung von Dörte Wehner am Freitag, 30. August und Sonnabend, 31. August jeweils um 19.30 Uhr ihr erfolgreiches Jubiläumsprogramm aus dem vergangenen Jahr noch einmal im Gemeindehaus der Elisabethkirche präsentieren.Das Konzertprogramm beinhaltet neben Gospel anspruchsvolle A-Cappella-Stücke sowie Musicaltitel und aktuelle Popsongs. Für den richtigen Groove dabei sorgen wieder Martin Schulte, Klavier, Rolf Rockitt, Bass, Martin Kempe, Gitarre, und Andreas Greiter, Schlagzeug.Chorleiterin Dörte Wehner wird sich mit diesen Konzerten von den Langenhagenern verabschieden. Nach über 20 Jahren gibt sie aus privaten Gründen die Leitung des Chores ab. Die Eliza-Singers bleiben den Langenhagenern erhalten. Eine neue Chorleitung ist bereits gefunden. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, Spenden am Ausgang sind erwünscht. Kostenlose Kartenreservierungen sind nur noch für das Konzert am Sonnabend, 31. August unter eliza-singers@web.de und Telefon (0511) 2 70 75 67 möglich.Für beide Konzerte wird es aber noch jeweils 20 Karten für spontane Besucher geben.Alle Karten, auch die Karten für die spontanen Besucher, werden am Tag des jeweiligen Konzertes ab 18.30 Uhr ausgegeben. Die reservierten Karten müssen bis 19 Uhr abgeholt sein, ansonsten verfällt die Reservierung und die Karten werden an weitere Interessenten ausgegeben.