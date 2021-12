„O du fröhliche“ per Video

Back-to-Church-Chor versendet Weihnachtsbotschaft

Engelbostel/Schulenburg. „Das „O du fröhliche“ kommt dieses Jahr auch per Video in unsere Gemeinde“, freut sich Rainer Müller-Jödicke. Das bekannteste Weihnachtslied will der Pastor der Martinskirchengemeinde in diesem Jahr endlich wieder in einem Präsenzgottesdienst mit der Weihnachtsgemeinde singen. Coronabedingt war das im Vorjahr in der Engelbosteler Kirche nicht möglich gewesen. Doch selbst in der großen Martinskirche gibt es zu wenig Platz. „Darum werden wir zusätzlich das Lied per Video überall hin verschicken“, kündigt der Geistliche an.Denn bereits mitten in der Adventszeit hatte der Back-to-Church-Chor der Kirchengemeinde drei Weihnachtslieder professionell aufgezeichnet. Jeweils ein Video soll nun an den drei weihnachtlichen Feiertagen auf die Homepage www.martinskrichengemeinde.de gestellt und in den sozialen Medien geteilt werden.Los geht es am Heiligen Abend mit „O du fröhliche“, am erste Weihnachtstag wird dann „Engel haben Himmelslieder“ zu hören und zu sehen sein, am zweiten Weihnachtstag folgt dann das „Joy tot he World“.