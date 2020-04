Obdachlose in Corona-Zeiten unterstützen

"Bollerwagen Cafe Hannover" erhält Sachspende von den Oliven Apotheken

Langenhagen. Das "Bollerwagen Cafe Hannover" unterstützt mit seinem Straßencafe Obdachlose und Mittellose in Hannover. Bei Wind und Wetter und zu jeder Jahreszeit verteilen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer Essen und andere Zuwendungen am Raschplatz hinter dem Hauptbahnhof Hannover, unterstützen auch in Notfällen oder beim Ausfüllen von Formularen.Jetzt während der Corona-Krise rückt das Team vom "Bollerwagen Cafe Hannover" nicht mehr nur einmal sondern dreimal pro Woche aus, um insgesamt 450 Menschen, die in Unterkünften festsitzen, und obdachlose Menschen auf den Straßen Hannovers zu versorgen. Um diese gewaltigen Mengen an Lebensmitteln verteilen zu können, sind sie in dieser Zeit noch stärker auf Unterstützung und Hilfe von außen angewiesen. Denn die Menschen auf der Straße haben zur Zeit kaum Möglichkeit, sich selbst zu versorgen, es mangelt an allem und ganz besonders an Lebensmitteln.Die Oliven Apotheke spendet den selbstlosen Helfern und den Obdachlosen in dieser schwierigen Zeit eine große Ladung Mundschutzmasken, Latexhandschuhe, Desinfektionsmittel, Hygienesets, Desinfektions- und Hygienetücher, Alkoholtupfer und Taschentücher. Sandra Lüke, Gründerin des "Bollerwagen Cafes Hannover", und ehrenamtliches Mitglied Fotograf Lars Setzepfandt übernahmen jetzt glücklich die Kartons mit den Sachspenden von Apotheker Jan Waldhecker. Mit einem alten Bollerwagen fing alles an; jetzt wird schon ein Krankenwagen benötigt.Es wäre wundervoll, wenn auch Sie die Arbeit vom "Bollerwagen Cafe Hannover" mit einer Spende unterstützen. Informationen zu dringend benötigten Sach- aber vor allen Dingen auch Geldspenden finden Sie auf der Homepage www.bollerwagen-cafe.de und auf der Facebook-Seite der gemeinnützigen Organisation.