Öffentliches Leben eingeschränkt

Absagen von Veranstaltungen und Sitzungen

Langenhagen. Die Ortsbürgermeisterin Ute Biehlmann-Sprung hat die für den 17. März geplante Ortsrats-Sitzung abgesagt. Das Angebot der ehrenamtlichen Formularlotsin (montags immer von 16 bis 18 Uhr) wird bis auf Weiteres ausgesetzt. Ab sofort bis Ende April sind alle privaten Vermietungen der Dorfgemeinschaftshäuser abgesagt. Auch schon abgeschlossene Mietverträge werden rückabgewickelt. Somit erhalten die Mieter sowohl die Kaution als auch die Miete vollständig zurück. Die Mieterinnen und Mieter werden zentral kontaktiert und über die neue Situation informiert.Da die Verwaltungsstellen geschlossen sind, sollen sich die Mieter bereits gezahlte Kautionen und Mieten im Rathaus abholen und werden gebeten, hierzu unter der Telefonnummer (0511) 73 07-92 23 einen Termin im Bürgerbüro vereinbaren.Für Vermietungen ab Mai gilt: Diese erfolgen nur unter Vorbehalt. Sollten die Vorsichtsmaßnahmen auch weiterhin bestehen, müssten auch diese Veranstaltungen abgesagt werden. Die Planungswerkstatt "Zukunftsfähiges Krähenwinkel" am Donnerstag, 26. März, ist abgesagt und wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholtDie Hygieneschulung (Erstbelehrung), ursprünglich am 21. April geplant, wird verschoben. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.Aufgrund der aktuellen Situation in Sachen Corona-Virus haben die Mimuse Langenhagen und die Stadt gemeinsam beschlossen, den für Sonnabend, 21. März, zum Internationalen Tages gegen Rassismus geplanten Auftritt der Zollhausboys im Theatersaal bis auf Weiteres zu verschieben. Sobald eine Eherausgegeben wird, wird ein Ersatztermin für diese Veranstaltung genannt. Achtung: Eintrittskarten, die über die „MIMUSE-Vorverkaufsstellen“ = CTS eventim erworben wurden, sollten zeitnah, an der VVK-Stelle an der sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Storno ist ab Dienstag eingerichtet.Information für Ehrenamtliche, die ihre Karten über das Integrationsbüro der Stadt Langenhagen erworben haben: diese Karten behalten ihre Gültigkeit.Wer seine Tickets zurückgeben möchten, können Sie das sowohl jetzt als auch nach Bekanntgabe des Ersatztermins tun. Ticketrückgabe bei dem Integrationsbüro der Stadt Langenhagen erfolgt nach vorheriger Terminabsprache per E-Mail unter integration@langenhagen.de oder Telefon (0511) 73 07-91 07.Auch der SoVD Langenhagen lässt alle Veranstaltungen ausfallen, und auch kirchenmusikalische Termine fallen bis auf Weiteres aus. Wegen der dynamischen Corona-Pandemie fällt auch die Jahreshauptversammlung der SPD Langenhagen aus, die für Donnerstag, 19. März, geplant war.