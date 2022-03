Ökumenisches Friedensgebet in der Elisabethkirche

5. März: Christen in Langenhagen beten für den Frieden

Wegen des Krieges in der Ukraine laden die evangelische und die katholische Kirche in Langenhagen gemeinsam für Sonnabend, 5. März, um 18 Uhr zu einem Gebet für den Frieden in die Elisabethkirche ein. Michael Habel, Gemeindereferent der katholischen Liebfrauen-Gemeinde, spricht das aus, was viele Menschen in Langenhagen in diesen Tagen bewegt: „Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Menschen in der Ukraine und bei allen, die auf der Flucht vor diesem Krieg sind.“Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine beunruhigt viele. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger in Langenhagen haben in den vergangenen Tagen immer wieder mit Menschen gesprochen, die sich große Sorgen machen. Sie haben dabei Fassungslosigkeit und ein starkes Gefühl der Hilflosigkeit erlebt, aber auch große Angst vor etwas Bösem, dass Gewalt, Krieg und Tod über ganz Europa bringen könnte.„In solchen Momenten des Lebens tut es gut, mit anderen zusammenzukommen, denen es ähnlich geht“, sagt Pastorin Bettina Praßler-Kröncke von der Elisabethkirche. „Wir wollen gemeinsam nach Worten suchen und unsere Angst vor Gott bringen, um aus der Erstarrung herauszufinden.“Das Friedensgebet findet unter 3G-Bedingungen statt; auf allen Plätzen gilt FFP2-Masken-Pflicht. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.