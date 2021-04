Offen, transparent und breit

Afra Gamoori lädt zu digitalen Zukunftskonferenzen ein

Langenhagen. Afra Gamoori, Bürgermeisterkandidatin der SPD Langenhagen, lädt alle Bürger in Langenhagen zu digitalen Zukunftskonferenzen ein. Diese finden ortsbezogen an folgenden Terminen jeweils um 19 Uhr über Zoom statt: Donnerstag, 22. April., für Schulenburg, Freitag, 23. April., für Krähenwinkel und Freitag, 30. April, für KaltenweideGemeinsam mit den jeweiligen SPD-Abteilungen möchte Afra Gamoori die Probleme undWünsche der Bürger aufnehmen und diese in den Wahlprogrammprozess mit einbeziehen.Damit setzen Gamoori und die SPD auf ein offenes, transparentes und breitesBeteiligungsverfahren, um die Weiterentwicklung der Stadt gemeinsam mit allen Interessierten zu gestalten.Anmeldungen sind sowohl über die Webseite der Bürgermeisterkandidatin Afra Gamoori(afragamoori.de), unter (0151) 40 32 56 44 oder unter kontakt@afragamoori.de möglich.