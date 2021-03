Offene Bürgerlisten

SPD Langenhagen freut sich auch über Nicht-Mitglieder

Langenhagen. Bei der nächsten Kommunalwahl möchte sich die SPD jünger, diverser und weiblicher aufstellen. Mit der Nominierung der Bürgermeisterkandidatin Afra Gamoori (30) steht die SPD hinter einer jungen, talentierten Nachwuchspolitikerin mit persischen Wurzeln, die für den Wandel steht. Und nicht nur das: Die SPD Langenhagen wird in die nächsteKommunalwahl mit offenen Bürgerlisten für den Stadtrat und die Ortsräte ziehen. Deshalb fordert die SPD Langenhagen aktiv Bürger dazu auf, sich für ein kommunalpolitisches Amt bei der SPD zu bewerben. Die Kandidatur von Nicht-Mitgliedern ist ausdrücklich gewünscht.Dazu erklärt Tim Julian Wook, Co-Vorsitzender der SPD Langenhagen: „Wir sind die Bürgerpartei in unserer Stadt. Dies wollen wir auch auf unseren Kommunalwahllisten deutlich abbilden. Wir möchten, dass sich alle Bürger in unserer Stadt repräsentiert fühlen. Deshalb bieten wir allen interessierten Bürgen an, ob Mitglied in der SPD oder nicht, sich bei uns für ein kommunalpolitisches Mandat zu bewerben und auf der Liste mitzumachen. Als Partei freuen wir uns auch ausdrücklich über Nicht-Mitglieder, die an einem Engagement in der Kommunalpolitik interessiert sind und den Zielen der SPD nahestehen. Als moderne Partei möchten wir mit offenen Bürgerlisten in den Wahlkampf gehen.“Anja Sander, Co-Vorsitzende der SPD Langenhagen, ergänzt: „Wir werden mit einem starkenTeam in den Kommunalwahlkampf ziehen, das sowohl aus neuen Kandidierenden als auch aus erfahrenen Kommunalpolitiken besteht. Wer schon immer die Zukunft in Langenhagenaktiv mitgestalten wollte, kann sich jetzt bei uns melden. Bedingungen für eine Kandidatur sind die Identifikation mit den Zielen der SPD, die Bereitschaft zur Akzeptanz der Parteirichtlinien und die Motivation zum zeitlichen Aufwand, die ein kommunalpolitisches Ehrenamt mit sich bringt.“Bürger, die an einer Kandidatur für den Stadtrat oder die Ortsräte interessiert sind, könnensich bei den beiden Vorsitzenden unter der E-Mail: kandidatur@spdlangenhagen.de, unter der Website www.spdlangenhagen.de oder per Telefon unter 0151/ 40325644 bis zum 21. März melden.