Offene Kirche startet mit Orgelkonzert

Sonntag, 5. Mai um 18 Uhr mit Stephan Pfannkuchen

Engelbostel/Schulenburg. „Unsere Offene Kirche eröffnen wir in diesem Jahr mit einem Orgelkonzert“, sagt Pastor Rainer Müller-Jödicke aus Engelbostel. In den Sommermonaten ist die Martinskirche wieder donnerstags bis sonntags von 17 bis 19 Uhr für Besucher geöffnet. „Manche Besucher wollen sich außerhalb des Gottesdienstes die Kirche einmal genauer anschauen, andere suchen nur einen ruhigen Moment für sich in der Kirche oder wollen mit jemandem von den ehrenamtlichen Kirchenwächtern reden“, erläutert der Geistliche.Offiziell los geht es in diesem Jahr am Sonntag, 5. Mai. Stephan Pfannkuchen, einer der beiden Martinsorganisten, wird dann um 18 Uhr an der Compeniusorgel zwei Sonaten von Giovanni Benedetto Platti sowie eine Präludium und eine Fuge von Hans Friedrich Micheelsen spielen. „Zur Konzerthälfte werde ich mich ans Klavier setzen und mit der Konzertgemeinde ein paar Lieder singen“, kündigt der Kirchenmusiker an.„Auch am Ende wird ein besonderes Konzert stehen“, kündigt Müller-Jödicke an: Am Tag des Offenen Denkmals, am Sonntag, 8. September, werde die Offene Kirche wieder enden, dann solle es zwei Kirchenführungen und dazwischen ein Konzert mit Klezmermusik geben.