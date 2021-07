Offene Pforte Langenhagen einmal anders…

Der Austausch der GartenliebhaberInnen kann so zwar nicht stattfinden, aber die eine oder andere Anregung kann sicherlich auch auf diesem Wege gegeben werden.Regelmäßige Informationen und Gartenvorstellungen gibt Sabine Sickau auch auf der Facebook-Seite Offene Pforte Langenhagen. Hier kann selbstverständlich auch ein Austausch und Kommunikation stattfinden. Für Fragen, Anregungen oder für Gartenbesitzer, die auch einmal ihren Garten bei der nächsten Veranstaltung 2022 zeigen möchten, steht Sabine Sickau gerne per email sickausabine@aol.com oder whatsapp / Telefon 0173/6093993 zur Verfügung.Den Garten zum Zeitpunkt, an dem die Offen Pforte stattgefunden hätte, beschreibt Familie Bodenstein-Dresler wie folgt: Jedes Jahr überrascht uns die Akelei aufs Neue in unserem naturnahen Garten. Sie hält immer wieder neue Farben und Blütenformen bereit. Auch den Standort wechseln sie gerne. Die Akelei liebt sonnige bis halbschattige Plätze. Wildbienen und Hummeln sind häufige Besucher ihrer Blütenstände