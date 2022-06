Offene Universität für Frauen

Langenhagen (ok). An der Offenen Universität für Frauen, die auch ohne Abitur besucht werden kann, laufen ab Oktober wieder neue Kurse. Sie finden zur Hälfte online, zur Hälfte in Präsenz statt. Eine individuelle Heranführung an das Online-Format wird angeboten. Ein Vormittagskursus für Frauen beginnt am 2.November und läuft montags und mittwochs, jeweils von 8.45 bis 12 Uhr. Ein Abendkursus für Frauen in Kooperation mit dem Bildungswerk ver.di findet immer mittwochs zwischen 18 und 20.45 Uhr sowie an etwa vier Sonnabenden pro Semester. Beginn ist am 5. Oktober. Näheres auf den Info-Veranstaltungen am Montag, 20. Juni, Mittwoch, 6.Juli, und Montag, 5. September, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr und am Mittwoch, 22. Juni, Mittwoch, 6. Juli, und Mittwoch. 7. September, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr. Mehr Infos und Anmeldung unter b.jahn@zew.uni-hannover.de sowie unter (0511) 762-19108.