Offene Gesellschaft bittet um Einhaltung von Regeln

Langenhagen. Langenhagen hat wieder ein Offenes Klavier: Seit Anfang Mai stellt die Offene Gesellschaft Langenhagen das Instrument wieder auf dem Marktplatz zur Verfügung. Von Montag bis Sonnabend, jeweils von 11 bis 20 Uhr, können Interessierte darauf spielen – wenn sie sich an eine wichtige Regel halten.„Wir bitten alle Eltern, darauf zu achten, dass ihre Kinder das Klavier nicht als Spielzeug nutzen und darauf Lärm machen“, sagt Georg Obermayr vom Klavier-Team der Offenen Gesellschaft. „Das Klavier ist ein Musikinstrument, kein Gerät zum Krachmachen – wenn Eltern sich nicht an diese Bitte halten, müssen wir das Instrument im schlimmsten Fall wegschließen.“Die Offene Gesellschaft hofft sehr, dass es so weit nicht kommt; besonders weil viele Menschen Freude an dem Instrument haben – beim Spielen ebenso wie beim Zuhören. Für Freitag, 27. Mai, lädt das Klavier-Team auch erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder zum Offenen Singen ein: Ab 17 Uhr sind alle, die gerne in Gemeinschaft singen, am Offenen Klavier auf dem Marktplatz neben der Post willkommen. Liederbücher werden zur Verfügung gestellt. Bis voraussichtlich September wird es dann auch an jedem letzten Freitag in den kommenden Monaten um 17 Uhr ein Offenes Singen am Klavier geben.