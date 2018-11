Ohne Engel geht es nicht

Krippenspielproben im Familienzentrum ab 30. November

Langenhagen. Das Familienzentrum Emma und Paul lädt zu Krippenspielproben ab Freitag, 30. November, ein. Wie jedes Jahr sind Kinder ab vier Jahren eingeladen, die Weihnachtsgeschichte nachzuerzählen. Konfirmanden und Jugendliche unterstützen die jungen Schauspieler dabei, den Text zu lernen und die Szenen zu proben. „Wir haben immer besonders viele Engel“ schmunzelt Laura Briem (16) „da wird es ganz schön wuselig“. Zumal meist jedes Kind auch etwas Text sprechen möchte.Bianca Norberg und Anke Kappler schreiben den Text deshalb jedes Jahr neu, passend zu den etwa 30 Kindern, die kommen. Verschiedene Szenen erzählen von der Geburt Jesu. Die Rollen werden am Freitag, 30.11. um 17 Uhr in der St.-Paulusgemeinde, Hindenburgstr. 85, verteilt. In den Folgewochen finden die Proben statt.