Ohne "Onkel Fisch"

Lothar Krists Swinging´ Four am 24. Juli im Rathausinnenhof

Langenhagen. Leider musste das Comedy-Duo Onkel Fisch seinen Auftritt am 24.Juli bei der Mimuse auf dem Langenhagener Rathausinnenhof krankheitsbedingt absagen.Glücklicherweise sind Lothar Krists Swinging´ Four bereit, den Abend alleine zu füllen. „Die Absage ist natürlich bedauerlich, aber absolut nachvollziehbar und vernünftig.“, so die Programmleiterin Inga Herrmann. „Und ich bin mir sicher, dass wir mit Lothar Krists Swingin´ Four einen phantastischen Abend voller exzellenter, mitreißender Swing-Highlights erleben werden und freue mich sehr auf dieses Konzert.“Der Eintritt ist frei, für Besucher stehen gut 100 Klappstühle bereit. Einlass ist ab 19 Uhr. Vor Ort muss eine abgeschlossene Impfung, ein Genesungsnachweis oder ein negativer Corona-Test vorgelegt werden.Für Onkel Fisch konnte ein Ersatztermin gefunden werden: Am 27.Oktober 2022 spielen sie im Daunstärs ihr neues Programm „Wahrheit – die nackte und die ungeschminkte.