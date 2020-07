Ohne Reservierung für Stammgäste

Bonuskarteninhaber können die Wasserwelt ohne Online-Ticket betreten

Langenhagen. Seit Mittwoch, 8. Juli können Besitzer einer Bonuskarte oder eines Quick-Check-In-Schlüssels wieder direkt in die Wasserwelt kommen, ohne sich vorher online anzumelden.Auch das Bezahlsystem über die Bonuskarten kann wieder genutzt werden. Der Eintritt kann also direkt mit Bonuskarte oder Quick-Check-In-Schlüssel beglichen werden.„Der jeweils geltende Rabatt wird somit ab jetzt auch wieder berücksichtigt“ berichtet Heike Ebersbach, Betriebsleiterin der Wasserwelt.Für diese Neuerung ist ein Schlüsselkontingent an der Kasse vorrätig, das Online-Kontingent wird entsprechend reduziert. „Sobald beide Kontingente ausgeschöpft sind, haben wir die aktuell maximale Auslastung erreicht“ so Ebersbach, „denn die Besucherzahl bleibt weiterhin eingeschränkt, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können.“