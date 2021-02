Online-Informationsveranstaltung für soziale Einrichtungen

Projekt „Stadtteilmütter und –väter“ startet in Langenhagen

Langenhagen. Die Integrationsbeauftragte der Stadt startet in Kooperation mit dem Jobcenter Langenhagen das bereits in vielen Städten erfolgreiche Projekt „Stadtteilmütter und –väter“. Zur Unterstützung werden soziale Träger in Langenhagen gesucht, die an dem Projekt teilnehmen wollen.Für Einrichtungen, die an dem Projekt interessiert sind, organisiert die Stadt eine Online-Informationsveranstaltung am Montag, 15.März, 14 bis 15.30 Uhr.Anmeldung bitte bis zum 12.März unter integration@langenhagen.de.Das Hauptziel des Projektes ist es, die Menschen in Langenhagen, die man über herkömmliche Kommunikationskanäle (Presse, Internet, Flyer) nicht oder nur schwer erreicht, durch aufsuchende Arbeit über aktuelle Beratungs- und Freizeitangebote im Stadtgebiet zu informieren und sie zur Wahrnehmung dieser Angebote zu animieren.Weiterhin ist es beabsichtigt, neue bedarfsorientierte Angebote in den am Pilotprojekt beteiligten Einrichtungen zu initiieren.Die Stadtteilmütter und -väter sollen ein Bindeglied zwischen den Einwohnerinnen und Einwohnern und den Einrichtungen und Diensten vor Ort werden. Der Fokus soll vor allem auf Menschen mit Migrationshintergrund liegen. Das Pilot-Projekt ist zunächst für fünf Jahre geplant.Weitere Informationen zu der Veranstaltung und zu dem Projekt bei der Integrationsbeauftragten der Stadt Langenhagen Justyna Scharlé (E-Mail: integration@langenhagen.de, Tel.: 7307-9108).