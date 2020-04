Online Kontakt zur Musikschule

Alle Lehrkräfte tun ihr Möglichstes in Langenhagen

Langenhagen. In der Zwangsschließzeit der Musikschule tun alle Lehrkräfte ihr Möglichstes, um mit ihren Schülern online Kontakt zu halten und diese im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit Übematerial zu versorgen. Darüber hinaus wollen sie etwas für alle Bürger tun und haben auf die nagelneue Homepage (einige Bereiche sind noch nicht ganz fertig), zu finden unter www.musikschule-langenhagen.de eine Rubrik „Interaktiv“ gesetzt. Hier findet man kleine Mitmachvideos für jederman, zu schaffen auch ganz ohne jegliche musikalischen Vorkenntnisse. Gedacht ist dabei an alle, denen „die Decke auf den Kopf fällt“ und die Abwechslung und neue Herausforderung suchen und selbst, oder auch mit ihren Kindern musikalisch aktiv werden wollen. Dabei sind: Spiele und Lieder aus dem Bereich „Musikgarten“ für Zwei- bis Dreijährige mit ihren Eltern, witzige Bodypercussion von den Schlagzeuglehrern mit Händen und Füßen, und eine Anleitung für den allerersten Anfang des Gitarrenspiels, falls man irgendwo zu Hause eine Gitarre auf dem Dachboden hat. Alle hoffen, so einen kleinen Beitrag zur Erleichterung der aktuellen Situation leisten zu können.