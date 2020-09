Querbeet-Gottesdienst am Sonntag, 13. September

Langenhagen. „Es brennt…“ – Querbeet mit Blaulicht, das ist der Titel unter dem am Sonntag,13. September, um 18 Uhr wenigstens noch einmal in diesem Jahr ein Querbeet-Gottesdienst gefeiert werden soll. Und zwar draußen vor der Elisabethkirche. Wegen der Abstands- und Hygieneregelungen ist das der einzig mögliche Weg, die vielen Fans dieses alternativen Abendgottesdienstes zusammenzubringen. Der Vorteil: Draußen darf sogar gesungen werden!Dieses Mal geht es um Rettungsdienste und die Menschen, die dahinter stehen. Mit dabei sind aktive Mitglieder von der Feuerwehr und den Johannitern. Sie werden interessante Einblicke in ihre nicht immer leichte Aufgabe geben. Musik gibt es wie immer von der Querbeet-Band. Es wird dafür extra eine große LKW-Ladebrücke aufgebaut werden, wie das sonst beim Sommerfest der Kirchengemeinde üblich ist. Wer kommen will, bringe sich bitte möglichst einen Klappstuhl mit. Es werden auch Pappsitzhocker bereitgestellt, aber die sind nicht besonders bequem. Da in der Kirche auf keinen Fall ausreichend Platz sein wird, sollten sich alle dem Wetter gemäß kleiden. Es wird ein besonderer Open-Air-Querbeet- Gottesdienst werden.