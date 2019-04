Ostereiersuche im Baumarkt

Kinder können sich auf viele Überraschungen freuen

Langenhagen. Auf viele Überraschungen und Gewinne können sich alle Kinder bis 13 Jahre freuen, die am Ostersonnabend, 20. April, bei HELLWEG an der Westfalenstraße 40 bis 44 in Langenhagen vorbeischauen. Denn dann fällt pünktlich um 12 Uhr im Bau- und Gartenmarkt der Startschuss zur großen Ostereiersuche. „In unserem Markt gibt es eine Vielzahl an Versteckmöglichkeiten, so dass die Suche nach den bunten Eiern unseren kleinen Besuchern jedes Jahr aufs Neue richtig Spaß bringt“, erzählt Marktleiter Marco Böhm. „Und das schönste dabei ist: Jedes gefundene Ei gewinnt!“ Alle Kinder, die ein Ei entdecken, erhalten eine kleine Überraschung. Für einige besondere Eier gibt es sogar einen Hauptpreis im Wert von bis zu 50 Euro. Während die Kleinen eifrig nach den Verstecken des Osterhasen suchen, haben die Großen die Möglichkeit, in Ruhe die Sortimente und Produktneuheiten zu erkunden. Dazu Marktleiter Marco Böhm: „Nicht nur für die Kleinen wird es spannend, auch Eltern und Großeltern können bei uns viel entdecken. Zum Start in die Garten- und Grillsaison gibt es tolle Inspirationen und Ideen für Garten, Terrasse und Balkon. Unser ganzes Team freut sich schon sehr auf den Ostersamstag und steht für alle Fragen rund ums Sortiment gerne beratend zur Verfügung.“