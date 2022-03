Osterferienangebote für Kinder und Jugendliche

Anmeldung startet am Montag, 14. März im Haus der Jugend

Langenhagen. In den Osterferien haben Jugendliche und Schulkinder ab 6. Jahren wieder die Möglichkeit verschiedene Ferienaktionen zu besuchen. Vom 4. bis zum 19. April geht es um Ostern, den Frühling, Tiere und um Zirkus. Es wird gekocht, getanzt, gewerkelt und vieles weiteres mehr. Für Jugendliche bieten wir unter anderem einen JULEICA- und Erste Hilfe- Lehrgang an.Persönliche Anmeldungen nimmt die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur ab dem14. März, montags von 7.30 bis 18.00 Uhr, dienstags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr, im Haus der Jugend am Langenforther Platz 1 entgegen.Reservierungen sind per Mail unter kiju@langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 73 07-99 50 ab Montag,14. März, möglich.Das Osterferienferienprogrammheft wird in den Langenhagener Grundschulen verteilt und über die Iserv Schulplattform online verschickt. Darüber hinaus wird das Programm im Rathaus und dem Haus der Jugend zur Mitnahme ausliegen.Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur gerne zur Verfügung.Wer immer aktuell über die Veranstaltungen informiert sein möchte, kann sich zum Newsletter anmelden oder schaut auf der Homepage www.kiju-langenhagen.de vorbei.