Re-Start nach coronabdingter Pause

Langenhagen (ok). Nach coronabedingter Pause gehen in diesem Jahr wieder Osterfeuer über die Bühne. Drei hat die Feuerwehr angekündigt, alle finden am Ostersonnabend, 16. April, ab 18 Uhr statt. Im Einzelnen: in Godshorn unter dem alten Windrad am alten Rodelberg, in Kaltenweide an der Zellerie zwischen Feuerwehrhaus und Schützenhaus sowiein Schulenburg am Roten Weg am Angelsee. Ein weiteres Osferfeuer ist ab 19 uhr auf dem Gelände des Niedersächsischen Jagdklubs in Schulenburg-Nord. Ab 19.30 Uhr brennt auch ein Osterfeuer auf dem Gelände des Reitsportvereins Langenhagen und ab 20 Uhr beim Polo-Club in Maspe. Zwei weitere Osterfeuer brennen am stersonnabend ab 18 Uhr Hainhäuser Kirchweg 14, in Maspe bei Familie Jakomeit sowieauf dem Krähenberg in Engelbostel ab 18 UhrIn Godshorn kann Donnerstag 16 bis 19 Uhr und Freitag 10 bis 12 Uhr Grünabfall abgegeben werden. Wie immer keine dicken Äste, keine Wurzeln, kein lackiertes Holz,