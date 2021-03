Osterfeuerstimmung daheim

Kleine Lichtshow auf dem Zellerieplatz

Kalenweide. Zum zweiten Jahr in Folge muss das traditionelle Osterfeuer des Musik- und Spielmannskorps Kaltenweide auf dem Zellerieplatz leider ausfallen. Um den Einwohnern Kaltenweides trotzdem etwas Osterfeuerfeeling auf den heimischen Balkon oder die Terrasse zu bringen, veranstaltet der Schützenverein Kaltenweide eine kleine 30-minütige Illumination auf dem Zellerieplatz. Je nach Wetterlage kann diese in weiten Teilen Kaltenweides bequem von Zuhause aus am Himmel bestaunt werden. Um allen die Möglichkeit zu geben den Lichtschein zu verfolgen, soll dieser auch in einem Livestream übertragen werden. Der Link dazu wird auf www.schuetzenverein-kaltenweide.de zu finden sein.Start ist am 3. April um ungefähr 20.30 Uhr.Es wird ausdrücklich darum gebeten, sich nicht am Zellerieplatz einzufinden, da dies sonst aus Gründen des Infektionsschutzes zum Abbruch der Lichtshow führt.