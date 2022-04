Osterhase und Gewinnspiel

Aktionen im CCL vor den Feiertagen

Langenhagen. Der Osterhase kommt ins City Center Langenhagen zu Besuch.Am Sonnabend, 16. April, macht der Osterhase eine große Freude und kommt von 12 bis 18 Uhr zu Besuch, um Naschereien an unsere großen und kleinen Besucher zu verteilen. Bestimmt nimmt er sich auch die Zeit für ein schönes Foto. Also Termin gleich im Kalender eintragen!Bis zum Ostersonnabend präsentiert das Centermanagement in liebevoll geschmückten Beeten bunte Frühjahrsblüher. Und wer genau hinschaut, kann einzelne Buchstaben in den Beeten entdecken.Noch bis19 Uhr können die Besucher an dem Tag am Gewinnspiel teilnehmen:Bei der Aktion wird ein ganz bestimmtes Wort gesucht. Die Deko im CCL „Osterfrühling wird dabei helfen. Dort sind ämlich Buchstaben versteckt, aus denen das richtige Lösungswort geboldete werden muss.Die Teilnahmekarten kommen in die Losbox im Erdgeschoss vor Rewe.Zu gewinnen gibt es drei Centergutscheinen im Wert von je 100 Euro.