Ostern in Zeiten von Corona

Virtuelle Menschenkette als Signal für Zusammenhalt

Liebe Leserinnen und Leser,in diesen Tagen, die durch Kontakteinschränkungen sowie ausfallende Veranstaltungen und Gottesdiensten geprägt sind, wir es kein Osterfest im traditionellen Sinne geben können. „Das Virus kennt keine Feiertage“, heißt es zutreffend in den mahnenden Aufrufen aus Regierungskreisen. Wir alle müssen daher einen Weg finden, die Ostertage diesmal anders als gewohnt zu begehen.Wir werden in unserer nächsten Ausgabe am Samstag vor Ostern ein Osterfeuer-Poster veröffentlichen – umrahmt von Fotos aus dem Kreis unserer Langenhagener Leserinnen und Leser. Lassen Sie uns eine virtuelle Menschenkette um ein virtuelles Osterfeuer bilden und damit unseren Gemeinschaftssinn auch in schwierigen Zeiten zeigen!Und so geht es: Machen Sie eine österliches Selfie im Hochformat von sich, z.B. in dem Sie einen Osterhasen, ein buntes Ei oder einen Blumenstrauß in die Kamera halten – lassen Sie ihre Fantasie spielen. Alle Einsendungen veröffentlichen wir auf unserem Nachrichtenportal unter www.extra-verlag.de, die schönsten und originellsten Bilder wählen wir für unsere kommende Osterausgabe aus.Senden Sie uns Ihre Fotos bis Dienstag, 7. April, per E-Mail an info@extra-verlag.de. Übrigens: Ab dem 11. März können Sie sich das Poster auch über unser E-Paper downloaden, so dass Sie es für eigene Zwecke abspeichern oder als digitalen Gruß verschicken können.Wir freuen uns auf Ihre Bilder!Ihr Echo-Team