O´zapft war's!

Volles Haus beim vierten CDU-Oktoberfest

Krähenwinkel (elr). Zeitgleich mit dem Wiesn-Auftakt in München fand am Samstag das vierte Oktoberfest des CDU-Ortsverbandes im Krähenwinkel Dorfgemeinschaftshaus statt. In der gut besuchten, weiß-blau geschmückten Festhalle wurde bei ordentlich Party- und Stimmungsmusik von den Guggis aus Stadl Paura bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen gefeiert. Die Guggis sind mittlerweile zu einer festen Größe in Krähenwinkel geworden und hatten auch gleich noch eine Premiere: Die erste Single der Guggis mit dem bezeichnenden Titel „heit gheart´s uns“ gab es erstmals live außerhalb Österreichs zu hören.Unter den Gästen konnte der CDU-Ortsverbandsvorsitzende Steffen Hunger neben dem Landtagsabgeordneten Rainer Fredermann auch die Regionsabgeordnete Claudia Hopfe sowie Ortsbürgermeister Andreas Hartfiel und einige Gästen aus der Partnergemeinde Stadl Paura begrüßen.Während einer kurzen Tanzpause konnten sich alle glücklichen Gewinner ihre Preise aus der Tombola abholen. Der Hauptpreis, die Reise nach Stadl Paura, ging diesmal an Carola Rönisch, die stellvertretende Vorsitzende des DRK. Für Speis und Trank zeigte sich das Team vom DGH unter Leitung von Horst Waldfried zum letzten Mal verantwortlich, aber getreu dem Motto „nach dem Oktoberfest ist vor dem Oktoberfest“ wurde der Termin für das fünfte Oktoberfest bereits bekanntgegeben. Es findet am Sonnabend, 26. September 2020, natürlich wieder mit den Guggis, die im nächsten Jahr ihr fünfjähriges Bandjubiläum feiern werden. Dieser Termin darf sich also schon jetzt in den Terminkalender eingetragen werden. Weitere Informationen rund um den CDU-Ortsverband Krähenwinkel sowie die Bildergalerie gibt es unter www.cdu-kraehenwinkel.de.