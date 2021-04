Paracelsus-Klinik am Silbersee gehört bundesweit zu den Top-Kliniken

Hoher Qualitätsstandard von Studie „Deutschlands beste Krankenhäuser“ ausgezeichnet

Langenhagen. Zum vierten Mal in Folge erschien die Studie des F.A.Z-Institutes „Deutschlands beste Krankenhäuser“ und die Paracelsus-Klinik am Silbersee gehört dazu. Bereits zum zweiten Mal zählt die Liste in der Kategorie „50 bis unter 150 Betten“ das Akutkrankenhaus mit 79,1 von 100 Punkten zu den besten Krankenhäusern des Landes.Die großangelegte Studie wertet verfügbare Daten der mehr als 2.200 Krankenhäuser in Deutschland aus. Datenquellen sind die Qualitätsberichte der Kliniken einerseits und Patientenbewertungen der Online-Portale „Weiße Liste“ und „klinikbewertungen.de“ andererseits. Die Macher der Studie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die sachlichen Bewertunsgkriterien mit persönlichen Bewertungen von Patienten zusammenzuführen. Wissenschaftlich begleitet wurde die Studie durch die International School of Management (ISM).Bewertet wurden die medizinische und pflegerische Versorgung, die Qualität der Services und weitere Faktoren wie Hygiene- oder Qualitätsmanagement, Barrierefreiheit oder Risikomanagement.„Wir freuen uns sehr über die Nominierung, zeigt diese doch, dass wir auch als Haus mittlerer Größe exzellente medizinische Versorgung anbieten. Wir arbeiten jeden Tag aufs Neue daran, unser Bestes zu geben, um unsere Patienten gut zu behandeln und zu versorgen. Und zwar gleichermaßen fachlich exzellent und menschlich engagiert“, so Klinikmanager Carsten Riedel.