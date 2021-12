Paracelsus-Klinik boostert

Am 22. Dezember beteiligt sich die Paracelsus-Klinik an Impfaktion gegen Corona

Langenhagen. Im Zeitraum vom 15 bis 18 Uhr wird die Klinik am Mittwoch, 22.Dezember, rund 250 Impfdosen des mRNA Impfstoffs Moderna an Impfwillige ab 30 Jahren verimpfen.Impfberechtigt sind alle Personen, die entweder noch nicht geimpft sind oder eine Boos-ter-Impfung wünschen. Die Booster-Impfung wird verabreicht, wenn die letzte voraus-gegangene Impfung mindestens 4 Monate zurückliegt. Dabei wird die Impfung unab-hängig vom zuvor verwendeten Impfstoff durchgeführt. Bei Menschen, die mit dem Va-kzin von Johnson & Johnson geimpft wurden, muss die Impfung mindestens vier Wochen zurückliegen.Impfwillige werden gebeten, neben ihrem Impfausweis (wenn vorhanden), Personalaus-weis und der Versichertenkarte das Aufklärungsmerkblatt sowie den Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Schutzimpfung gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoff ausgefüllt mitzubringen. Die Dokumente stehen auf der Seite des Robert-Koch-Institutes in der aktuellen Fassung zur Verfügung. Das Formular ist aber auch vor Ort erhältlich und kann in der Warte-schlange ausfüllen werden.