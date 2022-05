Paritätisch aufgestellt

Verein "Bürger für Kaltenweide": Mitglieder wählen neuen Vorstand

Kaltenweide. Auf der regulären Mitgliederversammlung des Vereins Bürger für Kaltenweide (BfK) standen in diesem Jahr die Wahlen des Vorstands sowie deserweiterten Vorstands – dem Beisitzergremiums - auf der Agenda.In der geheimen Abstimmung, wurde der bisherigen Vorsitzende FlorianWindeck, der den Verein seit 2016 führt, in seinem Amt einstimmig bestätigt und stehtdem BfK somit weitere zwei Jahre vor.Zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde Rabea Lachkham gewählt. Sie gehört dem Vorstand seit 2016 an und war bisher die Protokollführerin. Nach außen hin hat Sie den Verein bereits unter anderem bei allen Aktivitäten im Bereich des sozialen Engagements (Adventsbacken, Grußkarten für den Margeritenhof, Wichteln für den Margeritenhof…) sowie bei Diskussionen rund um das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) und geplanten Neubauprojekten in der Öffentlichkeit vertreten.Rabea Lachkham übernimmt das Amt von Marco Rösler, der sich bei den diesjährigenWahlen aus persönlichen Gründen nicht wieder zu Wahl gestellt hat. Marco Rösler istGründungsmitglied des BfK und hat das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden seit 2014ausgeübt.Als Vorstandsmitglied bestätigt wurde auch Daniel Sonne, der seit zwei Jahren alsSchatzmeister die Finanzen des BfK führt und dieses auch in den kommenden zwei Jahrentun wird.Neu im BfK-Vorstand ist Bianca Helms. Sie übernimmt die Aufgabe der Protokollführerin.Bianca Helms ist seit 2014 Mitglied im BfK und hat sich seit 2015 aktiv im BfK, speziell imArbeitskreis „Flucht“ engagiert.Bei den Wahlen zum erweiterten Vorstand – dem Beisitzergremium – wurden die bisherigen Vertreter Alexandra Pekrul, Peter Görtler und Oliver Hofmanneinstimmig wiedergewählt. Neu in das Beisitzergremium eingezogen ist ManuelaSternberg.Florian Windeck dankte auf der Mitgliederversammlung in seiner Rede Marco Röslerausdrücklich für die Unterstützung und das unglaublich wertvolle Engagement in denvergangenen neun Jahren, von denen Marco Rösler acht Jahre das Amt desstellvertretenden Vorsitzenden bekleidet hat.„Er hat den Verein nicht nur mitgegründet und aufgebaut, er hat intensiv dazu beigetragendem Verein eine Richtung zu geben. 2015 bei der großen Flüchtlingswelle hat Marco Rösler eine schwierige Aufgabe übernommen und über mehrere Jahre zusätzlich zu den Themen wie VDSL, IKEP und dem Thema Jugend, den Arbeitskreis „Flucht“ geleitet. Diesemehrjährige Aufgabe mit den anfangs wöchentlichen Sitzungen mit dem KaltenweiderHelferkreis war eine emotionale Angelegenheit und sehr kräftezehrend. Sie war aberunglaublich wichtig für die Bewohnerinnen und Bewohner in Kaltenweide genauso wie fürdie in unseren Ort angekommenen Flüchtlinge“ blickt Florian Windeck auf die Amtszeit vonMarco Rösler zurück.Der neu gewählte Vorstand wird die bisherige Arbeit und die Projekte für den Ort mit dergewohnten Sorgsamkeit fortsetzen und sich weiterhin kritisch, aber auch als verlässlicherAnsprechpartner und Unterstützer für Bürgerinnen und Bürger, Politikerinnen und Politikersowie für die Stadtverwaltung für Kaltenweider Interessen und ein lebenswertesKaltenweide einsetzen.